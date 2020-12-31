Osasuna - Alaves İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
31.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:45
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Osasuna - Alaves maçıdır. Peki, Osasuna - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki, Osasuna - Alaves maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
OSASUNA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Osasuna - Alaves, İspanya La Liga maçı 31 12 2020 günü oynanacak.Maçın başlama saati 18.15
OSASUNA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Osasuna - Alaves, maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.