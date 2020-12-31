Osasuna - Alaves İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Osasuna - Alaves maçıdır. Peki, Osasuna - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki, Osasuna - Alaves maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

OSASUNA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Osasuna - Alaves, İspanya La Liga maçı 31 12 2020 günü oynanacak.Maçın başlama saati 18.15

OSASUNA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Osasuna - Alaves, maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.