Osaka ve Tsitsipas, ABD Açık'a 3. turda veda etti

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ve erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 3. turda elendi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ve erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 3. turda elendi.

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 5. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya 73 numarası Leylah Fernandez, 2018 ve 2020 şampiyonu Osaka'yı 2-1'lik (5-7, 7-6, 6-4) skorla turnuvanın dışına iterek büyük bir sürprize imza attı.

İlk turu geçmesinin ardından psikolojik açıdan zor günler geçirdiği gerekçesiyle Fransa Açık'tan (Roland Garros) çekilen, ardından çim kort sezonunu da pas geçen Osaka, tenise bir süre ara vermeyi düşündüğünü söyledi.

23 yaşındaki Japon tenisçi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ne yapmak istediğimi anlamaya çalıştığım bir noktadaymışım gibi hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse bir sonraki maçımı ne zaman oynayacağımı bilmiyorum. Sanırım bir süreliğine ara vereceğim. Son zamanlarda kazandığım maçlarda mutluluktan çok rahatlama hissediyorum. Kaybettiğimde ise çok üzülüyorum. Bunun normal olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Aryna Sabalenka (2 numaralı seribaşı), Danielle Collins'i 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 16 isim arasına girdi.

2016 şampiyonu Angelique Kerber (16) de 2017 şampiyonu Sloane Stephens'ı 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) yenerek 4. tura yükseldi.

Erkeklerde 3 ve 5 numaralı seribaşları elendi

Stefanos Tsitsipas (3) ve Andrey Rublev (5), 3. turdaki rakiplerine 5 set sonunda yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

Tsitsipas, erkekler dünya sıralamasının 55. basamağındaki Carlos Alcaraz, Rublev de dünya 50'ncisi Frances Tiafoe ile oynadığı karşılaşmayı kaybetti.

Diego Schwartzman (11), Alex Molcan'ı 3-0 (6-4, 6-3, 6-3), Felix Auger-Aliassime (12) ise Roberto Bautista'yı (18) 3-2'lik (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3) skorla geçerek 4. tur vizesini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer