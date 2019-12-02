Osaka'da Judo rüzgarı esti

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Osaka Judo Grand Slam Turnuvası son gününde de çekişmeli maçlara sahne oldu.



Gürcü Beka Gviniashvili performansıyla güne damgasını vurdu. Gürcü judoka finalde Özbek Davlat Bobonov ile karşılaştı. Bobonov'un maçın başlarında waza ari skoru ile önde gitmesine rağmen, Gviniashvili mükemmel bir atakla ippon puanı elde ederek Grand Slam altın madalyası almaya hak kazandı. Euronews.com'da Görüntüle