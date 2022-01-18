Oryantiringde 2022 yılı yurt içi ve yurt dışı takvimi belirlendi
Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 yılı yurt içi ve yurt dışı faaliyet programı belli oldu.
BOLU (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 yılı yurt içi ve yurt dışı faaliyet programı belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni yılın ilk organizasyonu Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 22-23 Ocak'ta Bolu'da düzenlenecek.
Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda yapılacak organizasyonda 22 Ocak'ta orta mesafe, 23 Ocak'ta ise uzun mesafe kategorisinde yarışmalar gerçekleştirilecek.
Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası ise 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
Yılın en önemli organizasyonlarından Dünya Oryantiring Şampiyonası, 26-30 Haziran'da Danimarka'da, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ise 11-16 Temmuz'da Portekiz'de gerçekleştirilecek.