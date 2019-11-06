Oryantiring Yarışması nefes kesecek

06.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:57

Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 19 Ekim'de başlıyor. Türkiye'de 85 kulüp ile birlikte Letonya, Macaristan ve Fransa'dan 1122 sporcunun 26 kategoride katılacağı yarışlar Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda start alacak.

TÜRKİYE'DEN 85 KULÜP İLE 3 ÜLKEDEN 1122 SPORCU

Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleri ile Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafındandüzenlenecek. Türkiye'den 85 kulüp ile 3 ülkeden 1122 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecek yarışların ilk etabı ise 19 Ekim'de Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda start alacak. İkinci gün farklı bir etapta devam edecek yarışlar Gebze Merkez Kent Meydanı'nda sona erecek.

HEDEFLERE SIRASIYLA VE EN KISA SÜREDE

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren oryantiring, zamana karşı yapılan bir spor dalı. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, bu spor genellikle ormanlık arazide yapılıyor. Sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Bültenler