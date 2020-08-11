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Oryantiring sporcuları rotalarını Sakarya'ya çevirecek

Farklı arazi koşullarında harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor türü olan oryantiring, yeşil ile mavinin buluştuğu geniş coğrafyaya sahip Sakarya'da yeni rotalara kavuşacak.

Oryantiring sporcuları rotalarını Sakarya'ya çevirecek
11.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:22

Farklı arazi koşullarında harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor türü olan oryantiring, yeşil ile mavinin buluştuğu geniş coğrafyaya sahip Sakarya'da yeni rotalara kavuşacak.

Hafta sonu düzenlenen Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası için Sakarya'da bulunan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, AA muhabirine, ilin kendileri için geç kalınmış yerlerden olduğunu söyledi.

Sakarya'da uluslararası yarışmaların yapılması ve kentin ulusal kamp merkezinin olması gerektiğini dile getiren Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) ile iletişim kurarak 2022 Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nın burada yapılması için talepte bulunduklarını aktardı.

Kentin her yerinde koşulacak, her bir bölgesinde oryantiring yapılabilecek bir alan mutlaka olduğunu dile getiren Akyüz, "Sakarya'nın her bölgesinde her mevsim oryantiring yapılabilir. Bu yüzden Sakarya'yı farklı mecralarda farklı boyutlarda tanıtmak istiyoruz. Buraya bir harita kazandırıldı. Bu haritayla çok uzun yıllar organizasyonlar ve yarışlar yapılabilir." şeklinde konuştu.

Akyüz, kentin geniş ve spora uyumlu coğrafyasının yanı sıra konumu itibarıyla da avantajlı olduğunu sözlerine ekledi.

Özsoy: "Oryantiringle ilgili bir kısım haritaları çizdirdik"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya'yı her gün adeta yeniden keşfettiklerini belirtti.

Tüm spor dallarıyla alakalı ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Özsoy, oryantiringde 2021 ve 2022 dünya şampiyonalarını yapmak için girişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Oryantiringe yeni güzergahlar kazandırmak için harita çalışmaları yaptıklarını anlatan Özsoy, şöyle devam etti:

"Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı, Arifiye ilçesindeki İl Ormanı ve Pamukova ilçesindeki Bakacak kampını da içine alan bölgede harita çalışmalarımız var. Birden farklı yerde bu faaliyeti yürütüyoruz. Ulusal ve uluslararası düzeyde tüm müsabakaların yapılabilmesi için her türlü imkanı ilimize sunmaya çalışıyoruz. Oryantiringle ilgili bir kısım haritaları çizdirdik. Bu çizimler başka alanlarda da devam edecek."

Sporun her dalına eşit mesafede yaklaştıklarının altını çizen Özsoy, doğa sporları konusunda Türkiye'de iddialı olduklarını anlattı.

Özsoy, kentin benzersiz bir doğal güzelliğe sahip olduğuna dikkati çekip, sporcuları şehre gelerek bu güzellikleri keşfetmeye çağırdı.

Kaynak: AA

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