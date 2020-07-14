Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz'da on-line yarışma düzenleyecek
Türkiye Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında on-line yarışma düzenleyecek.
14.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:17
Türkiye Oryantiring Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında on-line yarışma düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Oryantiring Yarışması"nın gerçekleştirileceği belirtildi.
Organizasyonun, federasyonun "ilk ulusal sanal oryantiring yarışması" olma özelliği taşıdığı ifade edildi.
Kaynak: AA