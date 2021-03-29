Oryantiring'de Düzce'yi temsil ettiler
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Oryantiring'de Düzce'yi temsil ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Oryantiring'de Düzce'yi temsil ettiler

Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 14 yaş altı yarışı yapıldı.

Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 14 yaş altı yarışı yapıldı.

27-28 Mart 2021 tarihleri arasında iki gün boyunca Afyonkarahisar'da yapılan yarışların ilki kısa mesafe yarışı olarak Ayazini Köyünde, ikincisi orta mesafe yarışı kent ormanında yapıldı. Yarışlar kızlar, erkekler, yeni başlayan 10, 12 ve 14 yaş olmak üzere 8 kategoride yapıldı. 600 sporcunun ter döktüğü yarışmalarda dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

Düzce'yi antrenör Fatih Öztürk eşliğinde temsil eden sporculardan, Yeni Başlayan Çocuk kategorisinde her iki günde Merve Sena Alemdar birinci, Ecrin Sude Koç ikinci ve Elif Naz Kılınç dördüncü olarak yarışmayı tamamladı. - DÜZCE

Oryantiring'de Düzce'yi temsil ettiler
Oryantiring'de Düzce'yi temsil ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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