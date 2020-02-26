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Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi

24 Şubat 2020 tarihinde Beştepeler Mesire Alanında yapılan Oryantiring Analig İl Seçmeleri sona erdi.

26.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:04
Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi

24 Şubat 2020 tarihinde Beştepeler Mesire Alanında yapılan Oryantiring Analig İl Seçmeleri sona erdi.


Harita yardımı ile yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spor olan Oryantiring müsabakalarında sporcular oldukça zor olan parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya mücadele etti. 57 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda derece giren sporcular Osmaniye'de yapılacak olan Analig Grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Dereceye giren sporculara madalyaları Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, katılacakları grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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