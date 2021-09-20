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Oryantasyon Programı

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Oryantasyon Programı

Oryantasyon Programı | Özyeğin ÜniversitesiÖzyeğin Üniversitesi'ne Hoş Geldin!

Oryantasyon Programı | Özyeğin ÜniversitesiÖzyeğin Üniversitesi'ne Hoş Geldin! Hayatındaki en büyük dönüşümlerden birini yaratacak heyecanlı bir yolculuğa başlamak üzeresin. Seni ÖzÜ'de aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Senin için hazırladığımız Oryantasyon Programı'mız 21-22 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Covid-19 önlemlerini en üst seviyede tutabilmek için bu sene öğrencilerimizi bir gün kampüsümüzde, bir gün çevrim içi şekilde ağırlayacağımız hibrit bir program hazırladık. Oryantasyon Programı yeni girişli tüm öğrencilerimizin ÖzÜ'deki yolculuklarına en hızlı ve verimli şekilde uyum sağlamaları için tasarlandı. Oryantasyon Programı ile seni ÖzÜ'deki zengin akademik, sosyal ve kültürel yaşamla tanıştırmak istiyoruz. Üniversite yaşamın boyunca sana eşlik edecek olan arkadaşların, öğretim üyeleri, Fakülte Akademik Danışmanın, Akran Danışmanın ve öğrenci destek birimlerimiz Oryantasyon Programı'nda seni bekliyorlar. Oryantasyon Programı'nı dikkatle incelemeni ve etkinlikleri takvimine kaydetmeni öneriyoruz. Öğrencilerimiz kadar ebeveynler ve ailelerimizin de bu önemli yolculuğa hazır hissetmesi bizler için çok kıymetli. Rektörümüz ve Öğrenci Dekanımızın katılımıyla gerçekleşecek olan Ebeveyn Buluşması ile Rektörümüz ve Psikolojik Gelişim Birimi'miz tarafından düzenlenecek olan Ebeveyn Oryantasyonu ile ilgili detaylı bilgileri programda görebilirsiniz. Üniversite hayatına ışık tutacak ve ÖzÜ farkını hissedeceğin Oryantasyon Programından en iyi şekilde faydalanmanı dileriz. Oryantasyon kılavuzu için tıklayınız.

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