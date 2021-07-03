Oryantasyon Dersi Hakkında Önemli Duyuru
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Oryantasyon Dersi Hakkında Önemli Duyuru

Oryantasyon Dersi Hakkında Önemli Duyuru
Habermetre - Haberler | Toplum

2017 yılından beri Pamukkale Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamasına yönelik gerçekleştirilen Oryantasyon Programı, COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak güncellenmiştir.

2017 yılından beri Pamukkale Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sağlamasına yönelik gerçekleştirilen Oryantasyon Programı, COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak güncellenmiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı için, sadece yeni kayıt olan öğrenciler değil, bütün sınıf seviyelerindeki önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik ve psikolojik dayanıklılığını artırmaya yönelik çeşitli konuları içeren ve öğrencilerin EDS üzerinden 14 haftalık kredisiz bir ders olarak takip edebileceği ORY101 kodlu Oryantasyon dersi eklenmiştir. Her öğrenci, kendi hızına ve rutinine göre ORY101 dersini uzaktan takip edebileceği bir planlama yapabilecektir.

Kaynak: Habermetre

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