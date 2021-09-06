Oryantasyon 2021 - Gönüllü Öğrenci Başvurusu

Oryantasyon 2021 - Gönüllü Öğrenci BaşvurusuDeğerli Öğrencilerimiz,21-22 Eylül 2021 tarihlerinde yeni girişli öğrencilerimiz için oryantasyon düzenleyeceğiz.

Oryantasyon 2021 - Gönüllü Öğrenci Başvurusu

Değerli Öğrencilerimiz,

21-22 Eylül 2021 tarihlerinde yeni girişli öğrencilerimiz için oryantasyon düzenleyeceğiz. Oryantasyon günü, organizasyon ekibimize yardımcı olacak gönüllü öğrenci alımı yapacağız.

Gönüllü öğrenciler; yeni öğrencilerin kayıtlarında, oryantasyon alanında yönledirmede, fakülte sunumları sırasında ve fakülte/öğrenci merkezi turları vb. görevlerde çalışacaktır. Oryantasyon ekibimizin bir parçası olmak isterseniz başvuru formuna 8 Eylül 2021, Çarşamba gününe kadar cevap vermenizi rica ederiz.

Oryantasyon Tarihi: 21-22 Eylül 2021

Oryantasyon Eğitimi: 19 Eylül 2019, Pazar

BAŞVURU FORMU: https://forms. gle/dkrvZE7nab7g2SPB9

Önemli Detaylar:

Gönüllü öğrenciler 19 Eylül Pazar günü eğitimde ve 21-22 Eylül güleri oryantasyonda görevli olacaklardır.

Eğitim, 19 Eylül Pazar günü, 11: 00 'de Kampüste gerçekleştirilecektir. .

Gönüllü öğrenciler, oryantasyon eğitim günü ile oryantasyon günü ücretsiz yemekten yararlanabileceklerdir. Ayrıca Öğrenci Yaşam Ofisi tarafından tişört de verilecektir.

Gönüllü öğrenciler, 19 Eylül ve 21-22 Eylül tarihlerinde, Altunizade - Taşdelen - Kampüs arasında ücretsiz shuttledan faydalanabileceklerdir.

Gönüllü öğrenciler, başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

NOT: Oryantasyonda görevli olacak Akran danışmanların ve 2021-22 girişli öğrencilerimizin başvuruları geçerli değildir.

İletişim: student. life@ozu. edu. tr

İyi günler dileriz.

Kaynak: Habermetre