"Örümcek Ormanları" güz renkleriyle bir başka güzel

22.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:08

Yüksek köknarlar, uzun ladin ağaçları ve sık bitki örtüsüyle "Örümcek Ormanları", sonbahar görsel şölen sunuyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırlarında bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş 420 yaşında ve 70 metre yüksekliğinde 'er adet ladin ve köknar ağacı bulunuyor.

Güvende ve Kazıkbeli gibi birçok meşhur yaylanın da yol güzergahında bulunan ormanda, yılın bu dönemlerinde sonbaharın renklerine bürünüyor.

Güz renklerinin hüküm sürdüğü görüntüsüyle doğaseverleri cezbeden orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Sık bitki örtüsü dolayısıyla Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz peyzajıyla fotoğraf tutkunları ve bakir coğrafyaları keşfetmek isteyen doğaseverler için farklı alternatifler sunuyor.

Alanda incelemelerde bulunan Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ay önce Kürtün Kaymakamı olarak atandığını ve ilçeye geldiğinde ilk uğrak yerinin "Örümcek Ormanları" olduğunu söyledi.

Alanın 1998 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alındığını anımsatan Göze, "Örümcek Ormanları"nın esşiz güzelliklere ev sahipliği yaptığını ve bu güzelliklerin sonbaharla birlikte daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

"Renk cümbüşü yaşıyoruz"

Göze, 'Örümcek Ormanları'nın güzelliğinin yanı sıra sıra dışı ağaçlara da ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Örümcek Ormanları'nda Avrupa'dan Kafkaslara kadar olan bölgede, alanında yükseklik ve gövde genişliği anlamında en yüksek ve geniş gövdeye sahip dörder adet göknar ve ladin ağacımız bulunmakta." dedi.

Bu özelliğinin dışında bölgede sonbaharın da farklı güzellikler sunduğuna işaret eden Göze, alanın günü birlik yürüyüş yapmak isteyenler ve fotoğraf tutkuları için cezbedici bir yer olduğuna dikkati çekti.

Göze, alanın doğaseverlere bakir coğrafyaları keşfetme imkanı da sunduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Burası doğa severler için farklı fırsatlar sunuyor. Buraya gelecek misafirlerimizi hem alanı tanıması hem de burada eşsiz deneyimler yaşamaları adına gayret ediyoruz. Daha fazla insanın burayı bilmesi için gayret ediyoruz. İnşallah çalışmalarla daha iyi bir noktaya gelecek. Özelikle şu tarih itibarıyla bir renk cümbüşü yaşıyoruz. Giresun, Gümüşhane, Trabzon aksında çok özel bir noktadayız. Doğa yürüyüşünü sevenler için bulunmaz bir nimet. Tüm doğa severleri bekliyoruz."

Kaynak: AA