Örümcek Fragmanı İzle



Serhat ve Gizem uzun zamandır sevgilidir. Tüm zamanlarını birlikte geçirirler ancak Serhat işlerini yoluna koyamaz ve uzak bir yere gitmek zorunda kalır. Serhat'ın gitmesinin ardından Gizem, hastalık derecesinde kıskanç olan Kemal ile tanışır. Her şey yolunda giderken Gizem’in Kemal’e gelen bir mesajı görmesiyle hayatı tekrar değişir. Serhat ve Gizem’in çok sevdiği bir genç ortadan kaybolmuştur. Uzun bir süre sonra bir araya gelen sevgililer, eski arkadaşlarının da yardımıya bu gizemli kayboluşu çözmeye çalışırlar, fakat saklanılan gerçeklerin itiraf edilmesi gerekecektir.