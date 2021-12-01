"ÖRÜMCEK ADAM" HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI - Haberler
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"ÖRÜMCEK ADAM" HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, bir apartmanın dış kapısına tırmanarak içeriye girmeye çalışan 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, bir apartmanın dış kapısına tırmanarak içeriye girmeye çalışan 2 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Kasım Çarşamba akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Lütfü Aykaç Bulvarı'nda meydana geldi. Caddedeki bir apartmanın önüne gelen kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişi, bir süre oyalandıktan sonra apartmanın dış kapısına tırmanarak, demir korkulukları kırıp içeri girmeye çalıştı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, kapıya tırmandıkları sırada bölgede devriye atan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki kişinin farklı bir suçlardan aranan Erdal A., ve Samet E., oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Erdal A. ve Samet E. mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Olayı anlatan Bayram Han, "Ben esnafım burada. Akşam saatlerinde kapüşonlu ve yüzleri kapalı iki kişi geliyor. Apartmanın kapısına tırmanıyorlar. Bunlar tırmandıktan sonra devriye gezen polis arkadaşlar bunları fark ediyor. İkisini de suçüstü yakalıyorlar" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin apartmanın önüne geldikleri, dış kapıya tırmandıkları, kısa bir süre sonra sivil polislerin apartmanın önüne gelerek, iki kişiyi suçüstü yakaladıkları görülüyor.

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

ÖRÜMCEK ADAM HIRSIZLAR TIRMANIRKEN BÖYLE YAKALANDI

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