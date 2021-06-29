Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi
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Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi Gece vakti camiye giren şahıs kameraya takıldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir caminin ikinci katında bulunan pencereye tırmanarak içeri giren şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi

Gece vakti camiye giren şahıs kameraya takıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir caminin ikinci katında bulunan pencereye tırmanarak içeri giren şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi İmaret Yokuşu Sokak'ta bulunan İmaret Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde camiye gelen bir şahıs, caminin ikinci katında bulunan pencereye tırmanarak içeri girdi. Bir süre caminin içinde kalan şahıs, daha sonra tırmandığı pencereden çıkarak, camiden uzaklaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve cami imamı tarafından yapılan incelemelerde, camide çalınan herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi.

Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi
Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi
Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi
Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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