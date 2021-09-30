Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

Akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonu kaçarak kayıplara karıştı. Akrobatik hırsız güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U. apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi. Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hırsız Y.U. ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.