Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı Akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Arnavutköy'de bir hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonu kaçarak kayıplara karıştı.

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

Akrobatik hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonu kaçarak kayıplara karıştı. Akrobatik hırsız güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U. apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi. Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hırsız Y.U. ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı

Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Abdullah Öcalan
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Prens William
Spor Abdullah Avcı Bülent Uygun Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Ersin Tatar Bülent Uygun Rüya Tabirleri Tahir Büyükakın Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara böyle karıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:46:51. #1.11#