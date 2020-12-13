Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı
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Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı

13.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:12

Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı Gaziantep'te örümcek adam gibi tırmanarak kapıları açan hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.

Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te örümcek adam gibi tırmanarak kapıları açan hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki hafta içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada iki olayın şüphelilerini yakaladı. Yapılan güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, ilk şahsın örümcek adam gibi kapılara tırmanarak kilidini açtığı belirlendi. Yakalanan diğer şahsın ise hırsızlık yaptığı bölgeler tenha ve sessiz olmasına rağmen girdiği yerlerden koşarak çıkıp kayıplara karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğerinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı
Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı
Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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