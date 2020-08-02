Örümceğin çekirgeyi avlama anı kamerada
Örümceğin çekirgeyi avlama anı kamerada Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, örümceğin çekirgeyi avlama anı kameralara yansıdı.
02.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:17
Örümceğin çekirgeyi avlama anı kamerada
ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, örümceğin çekirgeyi avlama anı kameralara yansıdı.
Beytüşşebap'ta örümcek, yuvasının kenarında bulunan dalları kullanarak yaptığı tuzaklar sayesinde çekirgelere tuzak kurdu. Çekirgeler ağlara takılınca örümcek, yuvasından çıkıp hızlıca çekirgeyi etkisiz hale getirdi. Örümcek, daha sonra ağlardan çıkardığı çekirgeyi, yuvasına çekti. Yaşanan olay, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA