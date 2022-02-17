Örücüler Mahallesinin İsale Hattı Yenilendi

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bin 88 mahallenin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Demirci ilçesine bağlı Örücüler Mahallesinde içme suyu isale hattındaki yenileme çalışması yaptı. Eski hattın çapının küçük olması ve sık sık arızalara sebebiyet vermesi nedeniyle gerçekleştirilen çalışma ile Örücüler'in su sorunu çözüldü.

"Sürekli arıza veren hattımız MASKİ ile yenilendi"

Örücüler mahalle muhtarı Fikret Yıldız, "Mahallemizdeki içme suyu hattında sık sık arızalar meydana geliyordu. Bu da vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına neden oluyordu. MASKİ ekiplerine bildirdikten sonra gereken çalışma yapıldı. İnşallah artık su sorunumuz olmayacak. Ne zaman yardım istesek, Büyükşehir ve MASKİ ekipleri imdadımıza yetişiyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

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