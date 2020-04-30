Orucu bozup, kazayı gerektiren haller
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Orucu bozup, kazayı gerektiren haller

Türkiye Gazetesi yazarı Osman Ünlü, bugünkü köşe yazısında orucu bozup kaza gerektiren halleri anlattı.

Orucu bozup, kazayı gerektiren haller
30.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:58

Türkiye Gazetesi yazarı Osman Ünlü, bugünkü köşe yazısında orucu bozup kaza gerektiren halleri anlattı.

Osman Ünlü yazısında, "Ramazan ayında, sadece orucu bozup, kefareti değil de kazayı gerektiren haller, durumlar nelerdir" sorusuna şu cevabı verdi:

"Oruç, hata ile bozulsa, mesela, abdest alırken, boğaza su kaçsa veya zorla orucu bozdurulsa, ihtikan ederse, burnuna sıvı ilaç, kolonya veya duman, başkasının içtiği sigara dumanı yahut, ud ağacı, anber ile tütsülenip dumanını çekse, kulağına ilaç damlatsa, derideki yaraya koyduğu ilaç içeri girse ve iğne ile ilaç şırınga edilse, kağıt, taş, maden parçası, pamuk, ot, pişmemiş pirinç, darı, mercimek tanesi gibi, ilaç ve gıda olmayan şey yutulsa, zorlayarak ağız dolusu kusulsa, dişi kanayan, yalnız kanı veya tükürükle müsavi, eşit miktarda karışık kanı yutsa, fecir doğduğunu yani imsak vakti girdiğini bilmeyerek yese, güneş battı zannederek orucu bozsa, oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etse, uyurken ağzına su akıtılsa veya cima olsa, niyet etmeden oruç tutsa veya ramazanda sabaha kadar niyet etmeyip, sonra niyet etse bile, yani kuşluk namazı zamanından, dahveden sonra oruç tutmazsa, bunların hepsinde oruç bozulur ve bayramdan sonra, bir günü için yalnız bir gün kaza etmek lazım olur. Keffaret lazım olmaz. Boğaza yağmur, kar kaçsa, oruç da, namaz da bozulur, kaza lazım olur. Geceden dişleri arasında kalan şeyi, bilerek yutsa, nohut tanesi kadar ise, bozulup kaza lazım olur. Nohuttan küçükse bozulmaz. Unutarak yiyen kimse, orucu bozulmadığını bildiği halde, yine yer ve içerse, kaza ve keffaret lazım olur.

"Ramazan'da camiye giden kimse, yatsının farzını kılmadan, teravih namazı için cemaate katılsa kabul olur mu" sorusunu da yanıtlayan Ünlü, "Ramazan'da yatsının farzını cemaatle kılmayanlar, toplanıp da, teravehi ve vitri cemaatle kılamazlar. Çünkü teravih, yatsının cemaati ile kılınır. Hindiyyede deniyor ki:

"Yatsının farzını yalnız kılan, teravihin cemaatine katılır. Kaçırdığı rekatlerini sonra tamamlar. Teravihi cemaatle kılamıyan, farzı kıldığı imam ile vitri kılabilir. Vitri cemaatle kıldıktan sonra, başka camiye giden, imam farzı kılıyorsa farza, teravihi kılıyorsa, buna niyet ederek, imama uyarsa, bir kavle göre sahih olur. Teravih kılındığını anlarsa, farzı kılmamış ise, bir kenarda farzı kılıp, sonra imama uyar"" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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