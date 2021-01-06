Orucu bozan durumlar neler? Orucu bozan şeyler! Neler orucu bozar? Hangi durumlar orucu bozmaz?

İslam alemi için önemi büyük oruç 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Peki, Orucu bozan durumlar neler? Orucu bozan şeyler! Neler orucu bozar? Hangi durumlar orucu bozmaz?

Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ibadeti nasıl yapılır? Orucu bozan durumlar neler? Orucu bozan şeyler! Neler orucu bozar? Hangi durumlar orucu bozmaz? Detaylar haberimizde.

ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

HANGİ DURUMLAR ORUCU BOZMAZ?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

1-Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

2- Ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi,

3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,

7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak, ıslak lens takmak,

9- Gıybet etmek,