Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak - Haberler
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Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak

AA, Esma Küçükşahin - Güncel
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Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi 12 Şubat'ta yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 572 konut için 12 Şubat'ta kura çekileceğini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 572 konut için 12 Şubat'ta kura çekileceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, okulu, camisi, sosyal donatı alanları ile yaşanabilir bir kentsel dönüşüm çalışmasının yürütüldüğünü, afet riskine önlem alınacak nitelikte bir uygulama gerçekleştirildiğini belirtti.

12 Şubat'ta Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura töreninin noter huzurunda saat 10.00'da başlayacağını aktaran Büyükkılıç, kuranın hayırlı olmasını diledi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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