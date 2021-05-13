"Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular

İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL - Haberler | 3. Sayfa

- "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular Husumetlilerin saldırısına uğrayan genç adam vurularak öldürüldü Gaziantep'te, 5 kişinin karıştığı kavgada kan aktı.

- "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular

Husumetlilerin saldırısına uğrayan genç adam vurularak öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 5 kişinin karıştığı kavgada kan aktı. Kavga esnasında tartıştığı kişilere "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen Ömer Faruk Canbay'a önce sopayla saldırdılar sonrasında ise tabanca ile kalbinden vurdular.

Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Canbay (26), iftar saatine yakın aralarında husumet bulunan 5 kişiyle mahalle arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen gencin uyarısına rağmen saldırdılar. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırarak saldırganları olay yerinden uzaklaştırdılar.

Geri gelip tekrar saldırdılar

Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3'ü tekrar Canbay'ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.

3 şüpheli gözaltına alındı

Hayatını kaybeden Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

'Oruçluyum benimle tartışmayın' dedi kalbinden vurdular
"Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı
Öfkeli baba, tartıştığı oğlunun yolunu kesip kurşun yağdırdı
Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Nihat Özdemir Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi kalbinden vurdular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 14:07:36. #1.15#

title