"Oruçlu olan hurma ile iftar etsin" Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Demirbaş, Gönül Sultanları köşesinde, orucu hurma ile açmanın faziletini ve faydalarını anlattı.

Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Demirbaş, Gönül Sultanları köşesinde, orucu hurma ile açmanın faziletini ve faydalarını anlattı.

Demirbaş'ın yazıı şöyle: "Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki: "Müminin sahurunun hurma ile olması, ne güzeldir."

Ramazan-ı şerifin vazgeçilmez yiyeceği hurma, dinimizde önemli bir yere sahiptir... Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem hurma ile iftar ederdi. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu:

"Oruçlu olan kimse, hurma ile iftar etsin! Çünkü hurma bereketlidir."

Hurmanın bereketli olması, şöyledir ki, onun ağacına "Nahle" denir. Bu ağacın yaratılışında, topluluk ve adalet vardır. İnsanın yaratılışı da böyledir. Peygamber efendimiz "Nahle ağacına, Ademoğullarının halasıdır" dedi. "Halanız olan nahleye saygı gösteriniz! Çünkü bu ağaç, Adem aleyhisselamın çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır" buyurdu. Bunun için, nahlenin meyvesi olan hurma yiyince, insanın parçası, dokusu olur. Böylece, hurmada bulunan her şey insana da aktarılmış olur...

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde de;

"Müminin sahurunun hurma ile olması, ne güzeldir" buyurmuştur...

Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Acve hurması zehire karşı, küm'e mantarının suyu göze şifadır.)

(Lohusa hurma yerse, çocuklar sakin olur. Hazret-i İsa'nın doğumunda Hazret-i Meryem hurma yedi. Daha iyisi olsa idi, Allahü teala onu verirdi.)

Meryem suresinin (Hurma kütüğünü kendine doğru çek! Sana ondan taze hurma düşer) mealindeki 24. ayet-i kerimesinde, Allahü teala, hurma kütüğünden, Hazret-i Meryem için meyve çıkardığını bildiriyor...

Hazreti Ebü Hüreyre buyuruyor ki:

"Bir gazada aç kalmıştık. Resülullah efendimiz bana buyurdu ki:

Bir şeyler var mı?

Evet ya Resülallah! Torbamda bir miktar hurma var.

Onu bana getir!

Getirdim. Mübarek elini torbama soktu ve bir avuç hurma alarak, yere serdiği mendil üzerine koydu ve bereket için dua buyurdu. Orada bulunan Eshab-ı kiram gelip, ondan yediler ve doydular. Sonunda bana buyurdu ki:

Ya Eba Hüreyre! Sen de bu mendildeki hurmadan bir avuç al ve azık torbana koy!

Bir avuç aldım ve torbama koydum. Torbamda bu hurmalar hiç tükenmedi. Resülullahın hayatında ve daha sonra, Hazret-i Ebü Bekir, Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman'ın hilafetleri zamanlarında hem yedim, hem de ikram ettim. Yine bitmedi. Ne zaman ki, Osman-ı Zinnüreyn halife iken, şehit edildi, azık torbam çalındı". - İSTANBUL

Kaynak: İHA