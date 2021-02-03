Oruçlu köyünden Vali Doruk'a "fahri hemşehrilik beratı"
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Oruçlu köyünden Vali Doruk'a "fahri hemşehrilik beratı"

03.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:58
Oruçlu köyünden Vali Doruk'a

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a, kente yaptığı hizmetlerden dolayı merkeze bağlı Oruçlu köyü heyeti tarafından "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'a, kente yaptığı hizmetlerden dolayı merkeze bağlı Oruçlu köyü heyeti tarafından "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

Oruçlu Köyü Muhtarı Kamil Yalçın, köy ihtiyar heyeti üyesi İbrahim Haybek ile Vali Doruk'u makamında ziyaret ederek, köylerinin tarihi, kültürel gelişimine ve tüm altyapı çalışmalarına vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Yalçın, köy ihtiyar heyeti olarak aldıkları kararla fahri hemşehrilik beratını Vali Doruk'a takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk, kendisine fahri hemşehrilik beratı verilmesinden büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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