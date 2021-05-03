Oruçken banyo yapılır mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Oruçken banyo yapılır mı?

Oruçken banyo yapılır mı?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Oruçken banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayında sıklıkla araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruçluyken banyo yapılır mı?

Banyo yapmak veya duş almak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan cümleler arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile orucu bozan şeyler araştırılmaya devam ediyor. Peki, Banyo yapmak veya duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

ORUÇKEN BANYO YAPILIR MI?

Aişe ve Ümmü Seleme validemiz Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabileceği gibi, havuz veya denize de girebilir. Ağız ve burnundan su girip sindirim cihazına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez.

Anca suyun burundan genize doğru kaçmaması, kulağa girmemesi ve yanlışlıkla yutulmamasına çok dikkat edilmeli.

Son dakika haberi: Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
Son dakika haberi: Kendisini öldürmek isteyen kocasının hayatını kurtardı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Bir inek satın aldı, şimdi çiftlik sahibi! 2 çocuk annesi kadın girişimcilik hikayesiyle örnek oluyor
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oruçken banyo yapılır mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:32:52. #1.14#

title