Oruçken banyo yapılır mı?

Oruçken banyo yapılır mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayında sıklıkla araştırılan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruçluyken banyo yapılır mı konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruçluyken banyo yapılır mı?

Banyo yapmak veya duş almak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan cümleler arasında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının başlaması ile orucu bozan şeyler araştırılmaya devam ediyor. Peki, Banyo yapmak veya duş almak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN BANYO YAPILIR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220).

ORUÇKEN BANYO YAPILIR MI?

Aişe ve Ümmü Seleme validemiz Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. Bu itibarla, ağız ve burnundan su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabileceği gibi, havuz veya denize de girebilir. Ağız ve burnundan su girip sindirim cihazına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez.

Anca suyun burundan genize doğru kaçmaması, kulağa girmemesi ve yanlışlıkla yutulmamasına çok dikkat edilmeli.