Oruçbaba Türbesi korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
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Fatih, Güncel

Oruçbaba Türbesi korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Her yıl Ramazan ayının ilk günü binlerce kişinin akınına uğrayan Oruçbaba Türbesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

21.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:08
Oruçbaba Türbesi korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Her yıl Ramazan ayının ilk günü binlerce kişinin akınına uğrayan Oruçbaba Türbesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Fatih İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, her yıl Ramazan ayının ilk gününde binlerce kişinin akınına uğrayan Oruçbaba Türbesi'yle ilgili korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar aldı. Kurulun aldığı kararla Oruçbaba Türbesi, korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle ziyarete kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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