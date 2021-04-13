Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!
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Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!

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Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır

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Dini konularda araştırma yapanlarOruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaOruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırkonusunda fetva yayınladı. Peki,Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdırİşte, detaylar.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN AĞIZ SPREYİ KULLANMAK VEYA SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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