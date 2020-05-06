Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu

Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu
06.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:55

Eskişehir'de yaşayan Burak Ergovan isimli sürücüye, polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Eskişehir'de yaşayan Burak Ergovan isimli sürücüye, polis ekiplerince yapılan ölçüm sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle bin 228 lira para cezası kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Edinilen bilgilere göre olay, 29 Nisan Çarşamba günü akşam 22.00-23.00 saatleri arasında Haller Kavşağı'nda yaşandı. Burak Ergovan (28), iftarını açtıktan sonra evinden işyerine gitmek için otomobiliyle yola koyuldu. Haller Kavşağı'nda polis çevirmesine denk gelen Ergovan'ın burada alkol ölçümü yapıldı. Alkol kullanmadığını söyleyen Ergovan, alkolmetre cihazında 0,53 promil alkollü çıktı. Bin 228 lira ceza yedikten sonra hemen kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne giden talihsiz sürücü, kan testinin negatif olduğunu gösteren bir rapor aldı. Ertesi gün raporlar ile birlikte ehliyetini almak için polise başvuran Ergovan, ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrendi. Talihsiz sürücü daha sonra cezanın iptal edilmesi ve ehliyetini geri alabilmek için Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Korona virüs (Covid-19) sürecinde otomobilinin eli ayağı olduğunu aktaran Ergovan, aracını kullanabilmek için ehliyetine bir an önce kavuşmak istiyor.

"RAPOR ALIRSAM EHLİYETİMİ ALABİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burak Ergovan, "29 Nisan akşamı işime gidiyordum, polis çevirmesine denk geldim. Polis çevirmesinde 0,53 promil alkollü çıktım. Tabi iftardan çıktığımı, alkol kullanmadığımı söyledim kabul etmediler. Haklı olarak, cihazda problem olabileceğini söylediler ama hiçbir şey yapamayacaklarını, bir kere üfleme hakkım olduğunu söylediler. Tekrar üflemek istedim kabul etmediler. Birlikte hastaneye gidelim dedim, onu da kabul etmediler. Negatif çıkacağına dair hemen rapor alırsam ehliyetimi alabileceğimi söylediler. Ben de hızlıca hastaneye gittim, Etenol (Kan) testi yaptırdım. Etenol testinde kendime güvendiğim gibi negatif çıktı. Ertesi gün hemen polis merkezine gittim. Ehliyetimi bana veremeyeceklerini, mahkemeye vermem gerektiğini söylediler. Ben de 2. Sulh Mahkemesinne hemen itirazda bulundum ama ehliyetim elimde değil. Mahkeme ne zaman sonuçlanacak bilmiyorum ve 2-3 ay boyunca belki daha fazla ay boyunca ehliyetim elimde olmayacak" diye konuştu.

"NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM DURUP DURURKEN EHLİYETİM GİTTİ"

Korona salgını sürecinde otomobili olmadan ev ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirten Ergovan, "Bu pandemi döneminde işime gidiyorum, evimin ihtiyaçlarını karşılıyorum ama bu durumda alamıyorum. Bin 228 lira para cezası var, 6 ay da ehliyetime el koyuldu. Bekliyorum ne yapacağım bilmiyorum. Yani durup dururken ehliyetim elimden gitti. Yani şöyle kritik dönemde, hiçbir şekilde arabamı kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak alkolmetreye göre alkollü çıktığı gün oruçlu olduğunu söyleyen Burak Ergovan, durduk yere ehliyetinden olduğunu ifade etti. Bir an önce lehine bir karar verilmesini isteyen Ergovan, şunları söyledi;

"O gün de oruçluydum, her zaman orucumu tutuyorum. Alkol kullanan biri de değilim ama çok ilginç bir şekilde alkollü çıktım. Polis arkadaşlar makinanın kalibrasyonunun bozuk olabileceğini söylediler ama yapabilecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını söylediler. Ben de buna çok şaşırdım. Yapacak bir şeyim yok. İsteğim, bir an önce bunun sonuçlanması. Yani aracımı kullanmam gerekiyor, işime gidiyorum. Bir an önce aracımı kullanmak istiyorum. Durup dururken ehliyetim elimden gitti."

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
Yürekleri sızlatan görüntü! Kargayı, boynundan iple asarak öldürdüler
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşınca yakalandılar! Yasağa rağmen toplu iftara 14 bin 910 lira ceza
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Kemal Sunal Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:45:48. #1.15#
title