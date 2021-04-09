Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Bilimsel sağlığa faydaları nelerdir?

Ramazan ayı yaklaşıyor. Bunula birlikte oruç tutmanın faydaları nelerdir? Bilimsel olarak oruç tutmanın sağlığa faydaları nelerdir? Soruları da gündemdeki yerini aldı. Oruç tutmanın sağlığa faydalarıyla ilgili detaylar...

Oruç, belirli bir süre boyunca yiyecek, içecek veya her ikisinden birden veya her ikisinden uzak durma veya azaltmadır. Bazen sağlıksız, mahrum bırakıcı veya dini nedenlerle ayrılmış olarak görülsede, kısa süreli oruç mükemmel sağlık yararları sağlayabilir. Bu sağlık alanındaki araştırmalar büyüdükçe, oruç, kilo yönetimi ve hastalıkları önlemenin meşru bir yolu olarak daha yaygın bir şekilde kabul görmeye başlıyor. Aynı zamanda orucun doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması önemlidir.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç zorlayıcı ve bazen rahatsız edici olsa da, zihinsel ve fiziksel faydalar şunları sağlayabilir:

Bilişsel performansı artırır

Obezite ve buna bağlı kronik hastalıklardan korur

Enflamasyonu azaltır

Genel kondisyonu iyileştirir

Kilo kaybını destekler

Metabolik hastalık riskini azaltır

Kanser hastalarına fayda sağlar - Fareler ve kanserle yapılan yakın tarihli bir araştırma, kemoterapi sırasında oruç tutmanın bağışıklık sistemini başlattığını ve kanser hücrelerini açığa çıkardığını gösterdi. Eski, zehirli hücrelerden kurtulmak ve yenilerini, sağlıklı olanlarla değiştirmek sadece çözüm olabilir. Geleneksel olarak kanser hastalarına kemoterapi tedavisi görürken besinleri ve kalori alımını artırmaları söylendi, ancak bu yaklaşım şimdi gözden geçiriliyor olabilir.

Oruç Bilimi

Hayvanlarla yapılan çalışmalarda en kayda değer veriler kaydedilmiş olsa da, artık çok sayıda kanıt oruç tutmanın faydalarını desteklemektedir. Öyle olsa bile, bu bulgular insanlar için umut vericidir. Esasen, oruç tutmak vücudumuzu toksinlerden arındırır ve hücreleri, gıdalardan sürekli bir yakıt akışı her zaman mevcut olduğunda genellikle uyarılmayan süreçlere zorlar.

Oruç tuttuğumuzda, vücudun glikoza her zamanki erişimi olmaz ve bu da hücreleri enerji üretmek için başka araçlara ve malzemelere başvurmaya zorlar. Sonuç olarak vücut, kendi şekerini üretmenin doğal bir süreci olan glukoneogeneze başlar. Karaciğer, laktat, amino asitler ve yağlar gibi karbonhidrat olmayan malzemeleri glikoz enerjisine dönüştürerek yardımcı olur. Vücudumuz oruç sırasında enerji tasarrufu yaptığı için, bazal metabolizma hızımız (dinlenirken vücudumuzun yaktığı enerji miktarı) daha verimli hale gelir ve böylece kalp atış hızımızı ve kan basıncımızı düşürür.

Daha sonra hızlı döngünün içinde meydana gelen başka bir süreç olan ketozis, vücut depolanan yağı birincil güç kaynağı olarak yaktığında gerçekleşir. Bu, kilo vermek ve kan şekeri seviyelerini dengelemek için ideal moddur.

Oruç, vücudu hafif bir stres altına sokar, bu da hücrelerimizin başa çıkma yeteneklerini artırarak uyum sağlamasını sağlar. Başka bir deyişle, güçlenirler. Bu süreç, egzersiz sırasında kaslarımızı ve kardiyovasküler sistemimizi zorladığımızda olana benzer. Egzersizde olduğu gibi, vücudumuz bu süreçler sırasında ancak dinlenmek ve iyileşmek için yeterli zaman olduğunda güçlenebilir. Bu nedenle kısa süreli oruç tutulması tavsiye edilir.

Oruç Çeşitleri

Laboratuvar çalışmalarında, bu üç tür kalori kısıtlaması veya oruç tutma, uzun ömürlülük üzerinde olumlu etkiler göstermiştir:

Zaman Kısıtlı Besleme

Bu, kalori alımını sirkadiyen ritmimizle uyumlu belirli bir zaman dilimiyle sınırlama işlemidir. C ircadian ritmine genellikle vücudumuza ne zaman uyuyacağını, kalkması, yemek yemesi ve daha fazlasını söyleyen doğal döngü olan "vücut saatimiz" denir. Oruç tutarken her gün sadece 8-12 saatlik bir süre boyunca yemek yemek - örneğin 10: 00-18: 00 arası - sirkadiyen ritmimizle uyum sağlamanın bir örneğidir. Vücut sistemleri birbirleriyle senkronize edildiğinde daha iyi çalışır; Vücudumuz genellikle uyurken gece yarısı atıştırmak, doğal onarım sistemimizi uyumsuz hale getirir. Ayrıca vücudumuza onarım için daha fazla zaman vermek sağlığımız için faydalıdır.

Aralıklı Kalori Kısıtlaması

Bir günde tüketilen kalori miktarını azaltma uygulaması. Araştırmalar, kalorilerin yarı yarıya azaltıldığı ve karbonhidratların haftada iki ardışık gün boyunca sınırlandırıldığı iki günlük bir diyete odaklandı. Bu yaklaşım vücudu kısa ve yoğun bir terapiye sokar. Aralıklı kalori kısıtlama yaklaşımı da bize sürekli tüketmemiz gerekmediğini hatırlatıyor. Tükettiğimizde akıllıca seçim yapabilir ve normal faaliyetlere devam edebilir ve daha az yakıtla egzersiz yapabiliriz.

Oruç Diyetlerini Taklit Eden Periyodik Oruç

Bu, kalori alımını üç ila beş gün sınırlamak, hücrelerin glikojen depolarını tüketmesini ve ketoza başlamasını sağlamak anlamına gelir. Bu yemek yemeden yapılabilir, ancak en güvenli seçenek olarak kabul edilmez. Beş günlük belirli bir kalori sınırlı diyet (günde yaklaşık 1.000 kalori), besinleri tüketmeden oruç tutmayı taklit etmek için yeterlidir. Bu yöntemin iki günlük oruçtan daha üstün olduğu ve vücudun ketoza girmesine ve gerçek bir arınmaya başlamasına izin verdiği tahmin ediliyor.