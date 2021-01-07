Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? Diyanet fetvaları!
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Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? Diyanet fetvaları!

07.01.2021 09:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:13
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki,

Dini konularda araştırma yapanlar Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başaknlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? konusunda fetva yayınladı. Peki, - İşte, detaylar

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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