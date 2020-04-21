Oruç tutarken tok kalmanın yolları nelerdir? Oruçken nasıl tok kalınır? Oruçken tok kalmanın püf noktaları! Sahurda ve iftarda tüketmeniz gereken, tüketmemeniz gereken ve dikkatli olmanız gereken noktalara önem ederek tokluk hissini uzatabilir, daha rahat bir Ramazan geçirebilirsiniz. Peki, oruç tutarken tok kalmanın yolları nelerdir? Oruçken nasıl tok kalınır? İşte, oruçken tok kalmanın püf noktaları!

İftarda ve sahurda birtakım hususlara dikkat ederek, susuzluğun ve açlığın getirdiği olumsuz etkileri en aza indirebilirsiniz. Oruç tutarken tok kalmanın yolları nelerdir? Oruçken tok kalmanın püf noktaları! Oruçken nasıl tok kalınır?

MUTLAKA SAHUR YAPIN

Uykuyu bölmek zor olsa da mutlaka sahur yapmalısınız. Sahur yapmayanlarda enerji azalır, tansiyon ve şeker düşer. Uyku hali ve halsizlik gibi sorunlara da neden olan bu yanlış alışkanlık, gün boyu aç ve susuz kalmanıza neden olur. Sağlıklı bir menüden oluşan sahur ile oruç tutarken açlığı fazla hissetmeyeceksiniz.

SAHURDA YEŞİL ELMA TÜKETİN

Yeşil elma, içerdiği vitamin mineraller sayesinde kan şekerini dengeleyici özellik gösterir. Sahurda 1 adet yeşil elma tüketmeniz, uzun süre tok hissetmenizi de sağlayacaktır.

SAHURDA HURMA TÜKETİN

Hurmayı sadece orucu açmak için iftarda tüketiyorsanız, hurmadan yeterince faydalanmıyorsunuz demektir. Sahurda 3 adet hurma tüketerek gün boyu ihtiyacınız olan vitamini ve enerjiyi almış olacaksınız.

ŞEKERLİ BESİNLERDEN UZAK DURUN

Şekerli besinler, kan şekeri dengesini bozar. Meyve kompostoları tüketerek sağlıklı şekilde kan şekerini dengeleyebilir ve kendinizi tok hissedebilirsiniz.

TOK TUTUCU BESİNLER

Sahura tok tutucu besinler tüketebilirsiniz. Bunun için kremasız yapılan tavuk çorbası, peynirli tost gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Mercimek çorbası hem tutucu hem de sıvı ihtiyacını karşılama özelliği ile oruç tutmanıza yardım ederken, peynirli tost da iftara kadar tok kalmanızı sağlayarak rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlar.

SAHURDA CEVİZ TÜKETİN

Sağlıklı bir sahur menüsünde ceviz de olmalıdır. Sahurda 2-3 adet ceviz tüketmek hem tok hissetmenizi sağlayacak hem de vücudunuzun hücresel işlevleri aksamayacak.

SAĞLIKLI RAMAZAN'IN PÜF NOKTALARI

Gazlı içeceklerden uzak durun.

İftardan 1 saat sonra hafif tempolu yürüyüş yapın.

Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıları tercih edin.

İftardan 2 saat sonra maden suyu için.

Gün içine 1 saat uyumaya çalışın.

Günde en az 2 litre su için.

Kavurma ve kızartmalardan uzak durun.