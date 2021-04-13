ORUÇ TUTANLAR DA İFTARLARINI YAPIP KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

EDİRNE Kızılay Kan Bağış Merkezi ile Keşan ilçe Belediyesi işbirliğinde 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

EDİRNE Kızılay Kan Bağış Merkezi ile Keşan ilçe Belediyesi işbirliğinde 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, kan bağışı kampanyalarının Ramazan Ayı boyunca devam edeceğini belirterek, 'Ramazan'da da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazan'da oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez' dedi.

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi ile Keşan Belediyesi işbirliğinde 'Kanımız bir, canımız bir' sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, dün 12.00-19.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kan bağışında bulunanlara Türk Kızılay'ı tarafından içerisinde diş fırçası, macunu, şampuan ve deterjan bulunan hijyen paketi hediye edildi. Kampanya kapsamında 61 ünite kan bağışında bulunuldu.

'KAN VERMEK İNSANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ'

Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, hem dünyanın hem de Türkiye'nin pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, 'Dünya genelinde bir pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte kan bağışında ciddi azalmalar oldu. Kan stoklarımız kritik seviyelere düştü. Yoğun bakımda, acil ameliyatlarda veya kazalar sonucunda kan bekleyen hastalarımız mevcut. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 19-60 yaş arası tüm sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir. Burada kan vermek isteyenleri kontrolden geçirdikten sonra bağışlarını alıyoruz. Pandemiden kaynaklı 'kan verirsem bağışıklık sistemim zayıflar mı" veya 'bana bir sıkıntısı ya da zararı olur mu" diye insanların aklına sorular geliyor. Ama böyle bir şey mümkün değil. Kan vermek insanın bağışıklık sistemini etkilemez. Bağışta bulunmasının bir zararı yoktur. Pandemiden kaynaklı tüm tedbirlere özen gösteriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyoruz. Kan bağışı çadırlarımıza da belirli sayıda vatandaşımızı alıyoruz. Bu konuda içleri rahat olsun, herhangi bir endişeye kapılmasınlar? dedi.

'RAMAZAN'DA DA TÜM KAN BAĞIŞÇILARIMIZI HAYAT KURTARMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kan bağışı kampanyalarının da Ramazan Ayı boyunca devam edeceğini ifade eden Dedemehmet, 'Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca sürecek. Daha çok akşam üstü başlayarak, iftardan sonra gece 23.00'e kadar devam edecek. Ramazand'a da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazan'da oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez' diye konuştu.

'KAN VERMEK BORCUMUZ'

Kan bağışında bulunan Birol Akbulut, 'Kan herkese lazım. Doğada tek üretilmeyen şey. İnsanların her an kana ihtiyaçları doğabiliyor. Hem insanlara yardımcı olmak hem de kendi sağlığımız için kan vermek borcumuz' ifadelerini kullandı.

Kenan Kınık ise tüm sağlıklı insanları kan bağışlamaya davet ederek, 'Kan verdiğim için kendimi daha rahat ve sağlıklı hissediyorum. İhtiyacı olanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı