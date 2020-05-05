Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu
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Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu

Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu
05.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:19

DANİMARKA'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen (28), çalışmak için geldiği Antalya'da tanıştığı erkek arkadaşı Mustafa Apılı'nın (26) İslam ile ilgili verdiği bilgiler sonrası il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu.

DANİMARKA'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen (28), çalışmak için geldiği Antalya'da tanıştığı erkek arkadaşı Mustafa Apılı'nın (26) İslam ile ilgili verdiği bilgiler sonrası il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu. 'Zehra' adını alan genç kadın, "Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum" dedi.

Danimarka'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen, turizm sektöründe çalışmak üzere geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Burada rehberlik yapan genç kadın kendisi gibi turizmci Mustafa Apılı ile tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerleten çift, gezmek için Mustafa Apılı'nın memleketi Kayseri'ye geldi. Koronavirüs sonrası Antalya'ya dönemeyen Danimarkalı Malene, Mustafa Apılı'nın ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Bu süreç içerisinde Mustafa Apılı, Malene'ye İslam'ı anlattı. Bu durumdan etkilenen Malene, ramazan ayında oruç tutarak Müslüman olmaya karar verip il müftülüğüne başvurdu. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in katılımıyla Danimarkalı Malene için ihtida töreni düzenlendi. Törende Güven, Danimarkalı kadına önce İslam'ı anlattı. Malene daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, 'Zehra' adını aldı. Yapılan duanın ardından Malene'ye İngilizce Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.'ORUÇ TUTMANIZ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'Müslüman olan Malene, "Oruç tutmanız çok hoşuma gitti. Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. O benim çok hoşuma gitti. Danimarka'dayken ben kendimden başka kimseyi düşünmüyordum. Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum" dedi.

Müftü Güven ise, ihtida merasiminin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Buradaki Müslümanların diyaloglarından ibadetlerinden etkilenerek Müslüman olma isteğini bizlere bildirdiler. Bizler de bu durum karşısında mutlu olduk. Kayseri'deki 5 yıllık müftlülük süremde 30'uncu ihtida törenim oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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