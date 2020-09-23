'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda
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'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda

23.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:50
'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda

DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan dün sabah ayrılan 'Oruç Reis' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

DOĞU Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından bakım ve ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan dün sabah ayrılan 'Oruç Reis' gemisi, bir süre sonra yeniden limana demirledi.

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Türkiye'nin ilk sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'ndaki 1 haftalık ikmal ve bakımını tamamlayarak dün limandan ayrılmıştı. Antalya Körfezi açıklarında bir süre bakımını yaptıkları cihazı test etmek için sefer yapan gemi, yeniden Antalya Limanı'na gelerek burada demirledi. Limanda demirleyen 'Oruç Reis'in güverte kısmında çalışmaların sürdüğü, ayrıca bir fırkateynin de Antalya Limanı'nda olduğu gözlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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