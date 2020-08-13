Oruç Reis'ten panikleyen Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
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Oruç Reis'ten panikleyen Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçen Yunanistan, Fransa'yı bölgeye çağırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Oruç Reis'ten panikleyen Yunanistan ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
13.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:08

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de faaliyete geçmesinin ardından alarma geçen Yunanistan, Fransa'yı bölgeye çağırarak ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlamak üzere geçtiğimiz günlerde yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Navtex bölgesine girmesinin ardından Yunanistan alarma geçti. Oruç Reis sismik araştırma gemisinden panikleyen Yunanistan ve Fransa'nın, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayan bölgede bugün ortak askeri tatbikat düzenlediği açıklandı. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerini yürütmek amacıyla Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeyi de kapsayan ortak tatbikatta Yunanistan'a ait Spetsai, Aegean, Lemnos, Koundouriotis fırkateynlerinin yanı sıra Fransa'nın da saldırı helikopteri gemisi Tonnerre ve La Fayette fırkateyninin yer aldığı ifade edildi.

İKİ FRANSIZ SAVAŞ UÇAĞI BÖLGEYE İNİŞ YAPTI

Tatbikatta ileri derece manevra, ortak planlama, taktiksel değişim, haberleşme ve hava kuvvetleriyle koordinasyon üzerine çalışmaların yapıldığı belirtildi. Ayni zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki tane 'Rafael' tipi Fransız savaş uçağı, Souda'daki askeri havaalanına iniş yapıp, tekrar uçmaya hazır olmak için gerekli olan lojistik desteği sağlamak üzere askeri üstü kullandı. Bu askeri tatbikat, birkaç gündür gerçekleşen diplomatik görüşmelerin devamını oluşturuyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos dün Fransız meslektaşı Florans Parli'yle bir saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

MACRON: FRANSIZ ASKERİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEYE KARAR VERDİM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede yükselen tansiyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla iş birliği içerisinde gelecek günlerde Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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