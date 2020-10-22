Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı
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Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

22.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:40
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma yürüteceği alan için 27 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışma yürüteceği alan için 27 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 27 Ekim'e kadar sürecek. Daha önceki ilana göre bu süre 22 Ekim'de sona erecekti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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