Oruç Reis için Navtex süresi uzatıldı Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis Gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de faaliyetini sürdüren Oruç Reis Gemisi için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzattı.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtex'in süresi bugün doluyordu. Son kararla süre 4 gün daha uzatıldı. Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor. Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek. - ANKARA

Kaynak: İHA