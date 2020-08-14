ORUÇ REİS GEMİSİNE DHA ÇIKMIŞTI görüntülemişti.Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisine geçtiğimiz yıl mayıs ayında DHA çıkmıştı.

görüntülemişti. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisine geçtiğimiz yıl mayıs ayında DHA çıkmıştı. Geminin içi ve yapılan çalışmalar kameralara yansımıştı. Gemi, Marmara Denizi'nin ortasında havadan da görüntülenmişti. - Gemisini Kaynak: DHA