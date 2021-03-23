Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alınacak
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Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alınacak

23.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 08:51
Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmeti alınacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı "açık ihale" usulü ile ihale edilecek.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı "açık ihale" usulü ile ihale edilecek.

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi, 7 Nisan saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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