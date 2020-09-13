ANTALYA Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirlediDOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.
13.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:28
Oruç Reis, Antalya açıklarına demirledi
DOĞU Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi, Antalya Limanı açıklarına demirledi.
Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki 1 aylık faaliyetlerinin ardından önceki gün Navtex süresinin dolmasıyla birlikte Antalya Limanı'na döndü. Oruç Reis, proje sahasında 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladı.
Kaynak: DHA