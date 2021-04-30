Oruç ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. Peki, 13 Nisan tarihinde başlayan oruç ne zaman bitiyor? Ramazan'ın son günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?

11 ayın sultanı, mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitmesine az bir süre kaldı. Vatandaşlar "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayı içerisinde başladı. 30 gün devam edecek orucun ardından bayram idrak edilecek. Oruç ne zaman bitiyor?

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda 2021 yılı ramazan ayı için bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Salgın nedeniyle evlerde geçecek ramazan ayında, medya organlarına ve medya mensuplarına da çok büyük görevler düştüğünü işaret eden Erbaş, "Alınan tedbirler akşam vakitlerinde evlerimizde kalmamızı gerektiriyor. Gündüzleri de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Medyada ve dijital ortamlarda yüce dinimiz İslam'la veya başta oruç olmak üzere ibadetlerle ilgili yazan, konuşan, program yapan herkesten sahih bilgiye bağlı kalmalarını özellikle istirham ediyorum. Sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, yanlış, zayıf, mesnetsiz bilgilerden kaçınmalarını istiyorum. Gereksiz konular ve tartışmalarla milletimizin zihinlerini meşgul etmemelerini, fitne ve tefrikaya sebep olabilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Ayrıca salgın tehlikesinin devam ettiğine dikkat çeken Ali Erbaş, "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve Sağlık Bakanlığı'mız başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğunuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı mekanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi bu sene de teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabi acı ve üzücü böyle bir duyuruyu yapmak benim için çok acı ama sağlık çok önemli. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.