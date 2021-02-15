Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi: Ramazan bayramı ne zaman?
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Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi: Ramazan bayramı ne zaman?

15.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:38
Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi: Ramazan bayramı ne zaman?

İslam alemi tarafından büyük önem taşıyan Ramazan Ayı, 2021 yılında nisan ayında idrak edilmeye başlanacak. Ramazan'ın başlangıcı ile ihya edilecek olan oruç ibadetinin ilk olarak hangi gün başlayacağı birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi: Ramazan bayramı ne zaman

Üç Aylar'ın uğurlandığı ay olan Ramazan, gelecek yıl yine ibadetlerle geçecek. Hayır ayı olan Ramazan Ayı'nın bitişinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Öte yandan 2021'de ilk iftarın yapılacağı gün de yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte 2021 Ramazan takvimi...

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar.

Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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