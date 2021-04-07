Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman?
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Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman?

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Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman?

2021 yılının Ramazan ayı yaklaştı. Müslümanların gün saydığı Ramazan ayı yaklaştıkça en çok sorulan soru, oruç ne zaman başlıyor? sorusu oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde orucun ne zaman başladığı, ramazan bayramı, kurban bayramı gibi önemli gün ve tatillerin tarihleri belli oldu. Peki, Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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2021 yılının Ramazan ayı yaklaştı. Müslümanların gün saydığı Ramazan ayı yaklaştıkça en çok sorulan soru, oruç ne zaman başlıyor? sorusu oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimde orucun ne zaman başladığı, ramazan bayramı, kurban bayramı gibi önemli gün ve tatillerin tarihleri belli oldu. Peki, Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 yılının Ramazan ayı, 13 Nisan Salı günü başlayıp Ramazan Bayramının arifesi olan 12 Mayıs tarihinde bitecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılının Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp 15 Mayıs Cumartesi günü bitecek.

Oruç ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman?
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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