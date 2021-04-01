Oruç ne zaman başlıyor?

Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı ilk oruç için sahura kalkılacak Ramazan ayının ilk günü olacak. Ramazan Bayramı tarihi gelene kadar oruçlarını tutmaya devam edecek olan kişiler 30 günlük imsakiyelerde oruç saatlerini öğrenebilecekler. Peki, Ramazan 2021 başlangıcı ne zaman, ilk oruç hangi gün?

Ramazan ayı başlangıcı ile birlikte ilk oruçlar önümüzdeki günlerde tutulmaya başlanacak. Geçtiğimiz yıl da koronavirüs tedbirleri altında geçen Ramazan ayında bu yıl hangi tedbirlerin alınacağı ise kısa süre içerisinde netleşecek.

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'indini günler takviminde yer verdiği bilgilere göre Ramazan 2021 başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı günü olacak. Yani ilk oruç 13 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayının orucu 12 Mayıs 2021 Çarşamba sona erecek, bu gün aynı zamanda arefe olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Henüz ergenlik çağına erişmemiş olan çocuklar için oruç ibadeti farz değildir. Ergenlik çağına girmeyen çocuklara oruç ibadeti muaftır. Ancak, bir çocuk eğer oruç tutmaya heves ediyorsa; kalkabiliyor ise sahura kalkarak oruç için yemek yemesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklar büyüyene ve gelişene kadar oruçluyken öğle saatlerinde yemek yemelerinde bir sakınca yoktur. Normal şartlarda 4-5 öğün yemek yiyen bir çocuğun, "çocuk orucu" tutarken 2-3 öğün yemek yemesi orucun hissiyatını yaşamasını sağlar ve böylece çocuk, oruç gibi dini bir ibadetin ne anlama geldiğini öğrenebilir.