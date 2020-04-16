Oruç fidyesi nedir? Oruç kazası nedir? Oruç fidyesi nasıl verilir? Ramazanda tutulamayan oruçların fidyesi!
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Oruç fidyesi nedir? Oruç kazası nedir? Oruç fidyesi nasıl verilir? Ramazanda tutulamayan oruçların fidyesi!

Ramazan ayı geldi, oruç tutamayan veya oruç tutmakta problem yaşayanlar oruç fidyesi nasıl verilecek ve oruç fidyesi nedir gibi soruların yanıtını arıyor. Oruç fidyesi ile ilgili merak edilenler haberimizde.

16.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:22
Oruç fidyesi nedir? Oruç kazası nedir? Oruç fidyesi nasıl verilir? Ramazanda tutulamayan oruçların fidyesi!

Ayların en hayırlısı ve bereketlisi olan Ramazan ayına çok şükür kavuştuk. Bu mübarek ve bereketli ayda oruç tutbilecek olanlar oruç tutacak tutamayanlar ise tutmadıkları oruçlar için nasıl fidye verecekler. Oruç tutamayanlar oruç fidyesi vermek için ne yapmalı? Oruç fidyesi nedir? Yanıtlarını sizler için araştırdık.

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur.

İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder. Kur'an-ı Kerim'de, "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder." (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır.

Oruç fidyesi nedir? Oruç kazası nedir? Oruç fidyesi nasıl verilir? Ramazanda tutulamayan oruçların fidyesi!
Ramazan 2020

Sadaka-i fıtır ise bir kişiyi bir gün için doyuracak yiyecek veya bunun para olarak karşılığıdır. Fidye vermek durumunda olan fakat buna maddi imkânı el vermeyen kimse Allah'tan af diler. Günler uzun olduğu için oruç tutamayan hasta ya da yaşlılar, kısa günlerde

oruç tutabilirlerse tutamadıkları orucu kısa günlerde kaza etmeleri gerekir. Bu durumda olan kimselerin vermiş oldukları fidyeler sadaka sayılır.

Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebilir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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