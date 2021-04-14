Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!
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Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Oruç fidyesi nasıl ödenir? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Oruç fidyesi nasıl ödenir konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Oruç fidyesi nasıl ödenir?

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Dini konularda araştırma yapanlar Oruç fidyesi nasıl ödenirkonusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Oruç fidyesi nasıl ödenirkonusunda fetva yayınladı. Peki, Oruç fidyesi nasıl ödenir İşte, detaylar.

ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?

Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah'tan bağışlanmalarını isterler.

Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler (Kâsânî, Bedâî', II, 105; Merğînânî, el-Hidâye, II, 270). Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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