Oruç Baba Türbesi'nin de İçinde Bulunduğu Tekke Arsasının Vakfa Tahsisi Danıştay'dan Döndü

DANIŞTAY 10'uncu Dairesi, Oruç Baba Türbesi'nin içinde bulunduğu Ümmi Sinan Tekke arsasının "Geylani İlim ve Kültür Eğitim Vakfı'na 10 yılığına tahsis edilmesinin hukuken uygun olduğu" yönündeki kararı bozdu. Üst mahkeme, protokolün İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararından önce iptal edildiğini hatırlatarak, dosyayı aynı mahkemeye yeniden karar verilmesi için geri gönderdi.



İDARE MAHKEMESİ TAHSİSİ UYGUN BULMUŞTU



Fatih Arpa Emini Mahallesi, 1851 ada, 5 parselde bulunan Oruç Baba Parkı'nın yer aldığı Ümmi Sinan Tekkesi, "külliye" yapılmak üzere 10 yıllığına Geylani İlim Kültür ve Eğitim Vakfı'na tahsis edilmişti. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, vatandaşların itirazları üzerine açılan davada, önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş, sonra tahsisin 'hukuka ve mevzuata aykırı olmadığını' belirterek, Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeler doğrultusunda inşai faaliyetlere başlanabileceği yönünde karar vermişti.



ÜST MAHKEME GERİ GÖNDERDİ



İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2016'da verdiği karar, bir üst mahkemeye taşındı. Danıştay 10'uncu Dairesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2016'da protokolü iptal ettiğini vurgulayarak, tahsis için uygun işlem yapılmadığı tespitinde bulundu. Kararı 30 Ocak 2017'de oybirliği ile bozan Danıştay 10'uncu Dairesi, 'yeniden bir karar verilmek üzere' dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verdi. - İstanbul