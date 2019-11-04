Örtüye sarılı televizyonu taşırken polise yakalandılar

04.11.2019 10:36

Gaziantep'te örtüye sarılı bir şekilde televizyon taşıyan 2 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Ekipler, televizyonun olay yerine yakın bir yerden çalındığını belirledi.



Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın elinde beyaz örtüye sarılı vaziyette LCD televizyon olduğunu görünce şüphelenerek şahısları durdurdu. Ekipler yaptığı incelemede televizyonların Güneş Mahallesi'nde bir ikametten çalındığını tespit ederek, İ.D. ve H.G isimli şahısları gözaltına aldı. Suçüstü yakalanan şahıslar, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA